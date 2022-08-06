وصفة اليوم.. طريقة البسبوسة بزبدة اللوتس

تتميز نكهة اللوتس بطعمها الشهي الذي يضيف نكهة خاصة لأطباق الحلويات مثل الكيك والمشروبات مثل الميلك شيك، استعدي اليوم لتعلم طريقة البسبوسة بزبدة اللوتس بخطوات بسيطة، طبقيها واستمتعي بالطعم.







- ربع كوب من زبدة اللوتس.

- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- بيضتان.

- كوب من بسكويت اللوتس المطحون.

- كوب من السميد.

- ربع كوب من الزيت.

- ربع كوب من السكر.

- علبة من الكريمة. مكونات البسبوسة- ربع كوب من زبدة اللوتس.- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.- بيضتان.- كوب من بسكويت اللوتس المطحون.- كوب من السميد.- ربع كوب من الزيت.- ربع كوب من السكر.- علبة من الكريمة.

طريقة التحضير



خفق البيض والزيت والكريمة

تخفق الكريمة والزيت والبيض معاً في وعاء كبير.



إضافة السكر والفانيليا والبيكنج باودر

يضاف السكر والفانيليا والبيكنج باودر إلى خليط الكريمة، تحرك المكونات جيداً.