كم بلغ عدد سكان العراق في 2020؟

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تحديد عدد سكان العراق، جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفقاً للمعايير الاحصائية العالمية"، مبيناً أن "نسبة النمو السنوية للسكان في العام 2020، بلغت (2،6٪)".وأضاف أن "عدد سكان العراق لعام 2020، بلغ (40) مليونًا و(150) ألف نسمة، موزعون بواقع (50،50٪) للرجال و(49،5٪) للنساء".وأوضح الهنداوي أنه "في ما يتعلق بالفئات العمرية للسكان فإن فئة الناشطين اقتصادياً، هم السكان في سن العمل من (15ـ 64) سنة، وكانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، إذ بلغت (56،5٪) من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر (صفر-14 سنة) التي شكلت (40،4٪) من مجموع سكان العراق".وأشار إلى أن "نسبة سكان كبار السن (65 سنة) فما فوق، كانت هي الأقل بين الفئات العمرية، إذ سجلت مانسبته (3،1٪) فقط".