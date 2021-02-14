هزة أرضية بقوة (3،4) درجة تضرب السليمانية

وبين تقرير الوزارة ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 3:41:25 فجرًا وقد بلغت قوتها (3،4) درجة و تبعد (9) كم شمال غرب قضاء كلار - محافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان".



واضاف "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعا التقرير المواطنين الكرام الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".