أفاد مصدر محلي، مساء الأحد، بمصرع سائق "ستوتة" بحادث سير شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "سائق ستوتة لقي مصرعه، مساء اليوم، عقب اصطدامه بعامود كهرباء في شارع الكفيل".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت جثة السائق الى الطب العدلي".