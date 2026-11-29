وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "فريقاً من ملاكات انتقل إلى نقطة جيمن عند مدخل المحافظة باتجاه ، بعد ورود معلومات عن عبور عجلة محمّلة بتجهيزات كهربائية خلافاً للضوابط، للتحري عن صحة المعلومات".وأضافت أن "الفريق تمكن، بعد إجراء عمليات التحري والتفتيش والتدقيق، من ضبط المتهمين بالجرم المشهود، أحدهما موظف في ومسؤول عن الكشف على البضاعة وتمريرها خلافاً للضوابط المعمول بها، ما ألحق ضرراً بالمال العام".وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعملية، وضبط العجلة والبضاعة المحمّلة فيها، وإحالة المتهمين إلى قاضي المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".