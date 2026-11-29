وقالت الوزارة في بيان ورد لـ : إن "وزير والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني وافق على تمديد السقف الزمني للتقديم إلى المقاعد الشاغرة في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية إلى غاية يوم الاثنين الموافق 2026/11/30 الساعة 12 ليلا".ودعت الوزارة، بحسب البيان، الطلبة المشمولين إلى "استثمار الفرصة واستكمال إجراءات التقديم ضمن التوقيت المحدد".