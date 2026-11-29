وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة الحادية عشرة من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين اكتملت إجراءات طلباتهم".وحدّد "موعد فتح التقديم لكلٍّ من الوجبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة على النحو الآتي:* الوجبة الثانية عشرة للمتقاعدين حصراً، ويبدأ التقديم غداً الاثنين الموافق ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦، عند الساعة الثامنة صباحاً.* الوجبة الثالثة عشرة للموظفين المدنيين والعسكريين حصراً، ويبدأ التقديم بعد غدٍ الثلاثاء الموافق ١ كانون الأول ٢٠٢٦، عند الساعة الثامنة صباحاً.وأوضح المصرف أن "التقديم سيتم عبر أيقونة «قروض الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»، ويشمل المتقاعدين والموظفين المدنيين والعسكريين الموطّنة رواتبهم لدى المصرف من حاملي بطاقة ، وفق الشروط والضوابط المعتمدة"، داعيا الراغبين في التقديم إلى "الالتزام بالموعد المحدّد لكل شريحة، إذ تستقبل المنظومة الإلكترونية طلبات كل شريحة في يومها حصراً".