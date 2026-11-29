وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "استناداً الى توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة بتركيز الجهد الاستخباري على حماية أمن المواطنين وفي سياق واجباته الخارجية تمكّن وبعملية استخبارية استمرت لعدة أيام من تحرير شقيقين عراقيين من أهالي اختطفتهما جماعة إجرامية في دولة ليبيا".واضاف ان "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفادت باختطاف مواطنين عراقيين ومطالبة ذويهما بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهما، وبعد تنسيق وتعاون مع السلطات الأمنية تم تحديد مكان احتجاز المختطفين وتحريرهما ونقلهما الى مبنى تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهما الى الأراضي العراقية".وجدد الجهاز تأكيده على "الإلتزام الكامل بملاحقة كل من يحاول المساس بأمن وسلامة مواطنيه حتى ينال جزاءه العادل".