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بغداد تستعد ليوم الثلاثاء
محليات
2026-11-29 | 09:52
Alsumaria Tv
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1,022 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الأحد، جاهزية ملاكاتها واستكمال استعداداتها للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة الثلاثاء المقبل.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الأمانة باشرت استعداداتها لموسم الأمطار منذ آب الماضي، عبر تنفيذ أعمال تنظيف وصيانة شبكات المجاري والخطوط الناقلة والفرعية والمحطات الحاكمة، فضلاً عن تأهيل خطوط الطوارئ".
وأضاف، أن "الأمانة أنجزت تأهيل 365 محطة لتصريف مياه الأمطار وتجهيزها بوقود الكاز لضمان استمرار عملها في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني".
وأشار إلى أن "
غرفة العمليات
برئاسة
أمين بغداد
وعضوية الوكلاء والمديرين العامين وممثلي وزارتي الكهرباء والموارد المائية ومديرية الدفاع المدني ستباشر مهامها فور بدء هطول الأمطار".
وأوضح، أن "الطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار في العاصمة تبلغ 24.5 ملم، وفي حال تجاوز هذه الكمية، فإن معالجة التجمعات المائية تستغرق من ساعة إلى ساعتين، مقارنة بمدد كانت تتراوح سابقاً بين 10 و20 يوماً".
وتابع أن "دائرة مجاري
بغداد
عملت على معالجة المناطق التي تشهد تجمعات للمياه، من خلال استبدال خطوط الطوارئ واستحداث خطوط جديدة باستخدام تقنية الحفر المخفي"، مؤكداً "جاهزية جميع ملاكات الأمانة للتعامل مع موجة الأمطار".
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