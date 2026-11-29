وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأمانة باشرت استعداداتها لموسم الأمطار منذ آب الماضي، عبر تنفيذ أعمال تنظيف وصيانة شبكات المجاري والخطوط الناقلة والفرعية والمحطات الحاكمة، فضلاً عن تأهيل خطوط الطوارئ".وأضاف، أن "الأمانة أنجزت تأهيل 365 محطة لتصريف مياه الأمطار وتجهيزها بوقود الكاز لضمان استمرار عملها في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني".وأشار إلى أن " برئاسة وعضوية الوكلاء والمديرين العامين وممثلي وزارتي الكهرباء والموارد المائية ومديرية الدفاع المدني ستباشر مهامها فور بدء هطول الأمطار".وأوضح، أن "الطاقة الاستيعابية لشبكات تصريف مياه الأمطار في العاصمة تبلغ 24.5 ملم، وفي حال تجاوز هذه الكمية، فإن معالجة التجمعات المائية تستغرق من ساعة إلى ساعتين، مقارنة بمدد كانت تتراوح سابقاً بين 10 و20 يوماً".وتابع أن "دائرة مجاري عملت على معالجة المناطق التي تشهد تجمعات للمياه، من خلال استبدال خطوط الطوارئ واستحداث خطوط جديدة باستخدام تقنية الحفر المخفي"، مؤكداً "جاهزية جميع ملاكات الأمانة للتعامل مع موجة الأمطار".