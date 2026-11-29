نيوز- محلي

اندلع حريق داخل أحد المحال المتجاوزة في منطقة الدورة، وتحديداً في شارع الميكانيك، أثناء تنفيذ بلدية الدورة حملة لإزالة التجاوزات.

وقال مراسل ، بأن "الحريق اندلع نتيجة تضرر أسلاك كهربائية خلال أعمال إزالة التجاوزات، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات".