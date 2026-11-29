وقالت عضو اللجنة صبا لـ ، انه "يجب اخذ الاحتياطات والاحترازات بشان مرض السحايا، لان هذا المرض لا يمكن الاستهانة به خاصة لانه يصيب الاطفال"، مبينة ان "هناك مخاوف من المراحل الاولى اكثر تكون معرضة للاصابة لان قبل ثلاث سنوات لم يتوفر لقاح هذا المرض للاطفال".واضافت انه "تم تقديم مقترح بالمضي بتعطيل الدوام لاسبوع او 10 ايام بعد الاعتماد على تقرير والتي تلزمنا المضي بهذه الاجراءات"، مشيرة اﻟﻰ ان "هناك سيطرة على الوضع كغلق الحوانيت ومنع التجمعات وتنظيف وتعليق السفرات المدرسية لاشعار اخر".وتابعت "ستتم استضافة خلية الازمة غد في للوقوف على حيثيات هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة".