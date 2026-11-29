وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "في أسلوب إجرامي اتخذ من الأثاث المنزلي وسيلةً لإخفاء السموم ونقلها بعيداً عن أعين ، تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات من تفكيك شبكة لتجارة المواد المخدرة داخل مجمع بسماية السكني، مؤلفة من (7) متهمين، وضبط (60) كيلوغراماً من مادة الماريجوانا المخدرة بحوزتهم".واضافت ان "العملية جاءت إثر ورود معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن تحركات مشبوهة للمتهمين ونشاطهم في نقل المواد المخدرة باستخدام الأثاث المنزلي وسيلةً للتمويه والإخفاء، في محاولة لاستغلال عمليات نقل الأثاث الاعتيادية وإبعاد الشبهات عن نشاطهم الإجرامي".واكدت ان "ملاحقة تجار السموم لا تقتصر على أساليبهم التقليدية، بل تمتد إلى كشف حيلهم ووسائل تمويههم مهما بلغت درجة تعقيدها، من خلال اعتماد العمل الاستخباري الاستباقي وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة".