وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "لا يوجد أي تعطيل للدوام الرسمي في المدارس".وأضافت أنها "شكلت خلية أزمة برئاسة الوكيل الفني وعضوية الوكيل الإداري ومدير عام تربية الاولى ومدير عام تربية الاولى ومدير عام الإشراف التربوي ومعاون مدير عام التربية الرياضيةومدير والاتصال الحكومي لمتابعة الموضوع بالتواصل مع والتي تعد هي المسؤول الاول عن تقدير الموقف".ودعت "وسائل الاعلام وأولياء الأمور الى عدم الانجرار خلف الشائعات التي من شأنها ان تزرع الشك والخوف في نفوس المجمتع".