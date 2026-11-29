وقال خوشناو، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المحافظات مُنحت صلاحية اتخاذ قرار تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية والمدارس خلال موجات الأمطار، على أن يُتخذ القرار وفقاً لتقييم الأوضاع والظروف الجوية لكل يوم على حدة".وأضاف، أن "اجتماعاً موسعاً سيعقد مساء اليوم برئاستنا وبمشاركة جميع الجهات المعنية في المحافظة، من بينها دوائر والدفاع المدني والماء والمجاري والطرق والبلدية والقوات الأمنية، لبحث الاستعدادات والإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الأمطار المرتقبة".وأوضح، أن "الاجتماع سيناقش جاهزية المؤسسات الخدمية والأمنية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية تحسباً لأي طارئ قد ينجم عن غزارة الأمطار"، مشيراً إلى أن "إدارة المحافظة ستعلن اليوم حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بأربيل جراء موجة الفيضانات السابقة".