الأمن الوطني يصدر توجيهات بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر

اصدر جهاز الأمن الوطني ،اليوم الخميس، توجيهات تقضي بمراقبة الأسعار خلال فترة الحظر الصحي .



جهاز الامن الوطني ذكر في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ، ان رئيس جهاز الأمن عبد الغني الأسدي وجه مفارز الجهاز بالتعاون والتنسيق مع فرق وزارة الصحة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات خلال فترة الحظر ، حسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

واضاف البيان ان الأسدي شدد ايضا على ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية تجنبا لاستغلالها من قبل ضعاف النفوس وبالتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة ، داعياً المواطنين الى الابلاغ عن حالات ارتفاع الاسعار والمخالفات عبر الإتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (١٣١).