الصحة توصي بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن توصية بفرض حظر للتجوال لمدة أسبوعين.

وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إنها أوصت بـ"فرض حظر للتجوال لمدة 14 يوماً".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3599 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق.