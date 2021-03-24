دخول 7 صهاريج أوكسجين طبي قادمة من الكويت

وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيئة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية".وأشارت الهيئة إلى "دخول غاز الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بواقع 7 صهاريج بوزن 140 طن قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".