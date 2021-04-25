الصحة النيابية توصي باتخاذ إجراءات تمنع تكرار حادث "ابن الخطيب"

أوصت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تمنع تكرار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.



وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة تتناسب مع حجم الكارثة"، مبينا أن "الاجتماعات التي عقدت اليوم مع جلسة مجلس النواب التي من المؤمل أن تعقد غدا هدفها انقاذ الوضع الحالي وتقديم المساعدة اللازمة للجرحى ولذوي الشهداء وتحديد الجهود من أجل احتواء الموقف".

وأضاف أن "الهدف الاخر هو اجراء التحقيقات الكاملة والمهنية للوقوف على اسباب الحادث ومعرفة اسباب التقصير والاهمال ومحاسبة المقصرين والمهملين"، لافتا الى أن "لجنة الصحة النيابية تشترك في الموضوع من خلال دورها الرقابي".

وأشار الى أن "الامر الاخر هو اتخاذ الاجراءات والتأكيد على الاجراءات السابقة للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستشفيات الاخرى خصوصا والعراق يعيش معركة مع الوباء ما يتطلب توفر الاوكسجين بضغوطات معينة وبكميات كافية، فضلا عن توفير اجراءات الحماية ومن ضمنها أن تكون ضغوطات الاوكسجين مسيطرا عليها وأن يكون هناك تواجد لفرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء بالقرب من هذه المراكز".

وشهد مستشفى أبن الخطيب جنوب شرقي بغداد أمس السبت، حادث حريق أسفر عن تسجيل عشرات الضحايا.