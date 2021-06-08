أمانة بغداد تقيم دعوى قضائية بعد الاعتداء على أحد عمالها (وثائق)

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن اقامة دعوى قضائية بعد الاعتداء على أحد عمالها.

وذكر بيان للامانة أنها "تستنكر الاعتداء الذي تعرض له احد عمال النظافة في أثناء تأديته لواجبه بشارع المغرب ضمن قاطع بلدية الاعظمية، مؤكدة "تقديم شكوى للقضاء العراقي بحق المعتدي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

واضاف البيان أن "امين بغداد المعمار علاء معن تابع الحالة الصحية لعامل النظافة الذي تعرض للاعتداء ووجه بالاهتمام به"، عاداً عاملي النظافة من "اهم شرائح المجتمع التي تستحق كل الاحترام والتقدير فهم يعملون على مدار الساعة وايام الحظر الوقائي بكل حرص وجهد كبير من اجل اظهار بغداد بصورة اجمل وانظف".

كما دعا امين بغداد الى "دعم هذه الشريحة المهمة التي تضحي بكل وقتها متحدين الظروف القاسية في اوقات الصيف اللاهب وفي ايام الشتاء الباردة لتقديم الخدمة للمواطن البغدادي عبر الالتزام بجمع النفايات في اماكنها المخصصة والاهتمام بنظافة المدينة وطرقها العامة".