اقليم كردستان يعطل دوام المدارس 6 ايام

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل تابعته السومرية نيوز، "ان وزارة التربية في اقليم كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي لمدة 6 ايام بدءا من من السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ولغاية الحادي عشر منه".واضاف ان الاجراء يأتي بعد طلب من المفوضية لعليا المستقلة للانتخابات وان الموافقة جاءت من اجل انجاح العملية الانتخابية"، مشيرا الى ان استئناف الدوام سيكون في الـ 12 من الشهر الجاري".