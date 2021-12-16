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"النواعير العراقية" على لائحة التراث العالمي غير المادي.. ما اهميتها التراثية؟

محليات

2021-12-16 | 07:28
"النواعير العراقية" على لائحة التراث العالمي غير المادي.. ما اهميتها التراثية؟
665 مشاهدة

تمثل النواعير اهمية كبيرة لدى العراق، وتراث مهم للعالم، إذ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إدراج النواعير على لائحة التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر إدراج النواعير على لائحة التراث غير المادي خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث غير المادي التي عقدت أون لاين في اليونسكو الأربعاء الموافق 15 كانون الأول الحالي".

وتشكل النواعير في مدينة هيت جزءاً من ذاكرة وهوية المدينة رغم عدم منفعتها ودخول وسائل تقنية حديثة في ري الأراضي القريبة والبعيدة من النهر إلا أن سكان المدينة, متمسكون بشدّة بقايا وآثار النواعير الممتدة على جانبي نهر الفرات في مدينتهم.

وتنتشر النواعير على ضفاف نهر الفرات داخل محافظة الأنبار وتتمركز في الحديثة وهيت والبغدادي وراوه وعنّه القديمة والقائم، إلا أن أغلب هذه النواعير اندثرت بسبب انحسار المياه في نهر الفرات نتيجة إنشاء سد القادسية فضلا عن عوامل عديدة أخرى.

وتعمل النواعير بتأثير الماء الذي يدفعه التيار في النهر أو بواسطة الحيوانات، فيما أوقَفَ الاعتماد على الماكينات الآلية التي تعمل بالوقود عمل النواعير منذ سبعينيات القرن العشرين، لأنها تضخ الماء بسرعة أكبر وكلفة أقل، مع سهولة في الاستخدام وعدم أخذ مساحات واسعة سواء داخل النهر أو على اليابسة. والنواعير، ومفردها ناعور، آلة دائرية كبيرة تصنع من أشجار خاصة تثبّت على النهر وتتصل بها أوان فخارية تحمل الماء عند دوران الناعور لتسكبه في ساقية خاصة تصل إلى سكان القرى والأراضي الزراعية، تمهيداً لاستخدامه في شرب السكان والحيوانات وري المزروعات.

وفي 28 تشرين الثاني الماضي، اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي عن نجاح مساعي الحكومة المحلية في ضم نواعير المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا الى لائحة التراث العالمي باعتباره معلم اثري يعود الى العصور القديمة. وكان ديوان رئاسة الجمهورية، كشف في نوفمبر 2020، عن جهود ومساع لإدراج النواعير العراقية ضمن لائحة التراث العالمي (اليونسكو). ويعتقد باحثون أنّ تاريخ اختراع الناعور يعود إلى الحضارتين السومرية والبابلية، حين كان المزارعون في حاجة ماسة لري مزارعهم البعيدة نسبياً عن ضفاف الأنهار، فكان هذا الاختراع.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في تشرين الاول الماضي، عن نشر مشروع التوثيق الرقمي لمدن التراث العالمي في العراق على موقع اليونسكو.

وطبقاً لتواريخ الانضمام للائحة اليونسكو العالمية، هي: مدينة الحضر1985، وأشور قلعة الشرقاط 2003، ومدينة سامراء 2007، وقلعة أربيل 2014، واهوار الجنوب 2016، ومدنية بابل التاريخية 2019. إضافة إلى ذلك قام العراق بترشيح 11 موقع آخر، ومع ذلك، لم يتم قبولهم حتى الآن من قبل اليونسكو وهي : مدينة نمرود، ومدينة نينوي، وحصن الأخيضر، وقبر النبي حزقيال أو ذو الكفل ومقبرة وادي السلام و مدينة العمادية.
وهناك ستة أماكن للتراث العالمي لليونسكو في العراق، خمسة من بين هذه المواقع هي مواقع ثقافية، و المتبقي مدرج ضمن فئة المواقع المختلطة.
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