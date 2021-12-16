بعد تعرض ممتلكاته لاعتداء.. مستثمر في ذي قار يناشد الحكومة لحل مشكلته

ناشد مستثمر في محافظة ذي قار الحكومة لحل مشكلته بعد تعرض ممتلكاته الى اعتداء.

وقال مصدر محلي, إن "مجموعة من الخارجين على القانون قامت بالاعتداء على حقوق المستثمر العراقي احمد حميد كاظم الذي قام باستثمار قطعة ارض لانشاء مجمع تجاري في محافظة ذي قار بعد أن حصل على الاجازة الاستثمارية الصادرة من هيئة الاستثمار الوطني وقيامه بتوقيع عقد اصولي من خلال موافقة وزارة الصناعة وموافقة وزارة البلديات وموافقة كافة الدوائر ذات العلاقة".

وأضاف المصدر أنه بعد تثبيت حدود القطعة لغرض المباشرة بالمشروع تفاجئ المستثمر وفريقه الهندسي بهجوم موظف من معمل النسيج وزميله وبعض الأشخاص الفوضويين بتدمير وحرق ممتلكات المستثمر بطريقة هجومية بربرية"، مشيراً الى المستثمر "يستنجد برئيس الوزراء ووزير الداخلية وقائد عمليات الرافدين ومحافظ ذي قار ورئيس هيئة الاستثمار بالتدخل لحل مشكلته لتعرضه إلى خسائر فادحة".