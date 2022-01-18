الانواء الجوية: ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "درجة الحرارة الصغرى في بغداد وخمس محافظات يوم غد الأربعاء ستكون 2 تحت الصفر، بينما ستكون السليمانية الأبرد بـ 7 درجات تحت الصفر".واضافت، ان "درجات الحرارة الصغرى يوم غد في جميع المحافظات ستكون كالتالي:-بغداد ونينوى وأربيل وكركوك وبابل والأنبار 2 تحت الصفر-النجف وكربلاء وواسط والقادسية (صفر) مئوية-صلاح الدين وديالى 1 تحت الصفر-دهوك 3 تحت الصفر-السليمانية 7 تحت الصفر-ذي قار والمثنى 2-ميسان 3-البصرة 6وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الأربعة المقبلة: