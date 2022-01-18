الانواء الجوية: ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر في بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط الأمطار والثلوج.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "درجة الحرارة الصغرى في بغداد وخمس محافظات يوم غد الأربعاء ستكون 2 تحت الصفر، بينما ستكون السليمانية الأبرد بـ 7 درجات تحت الصفر".
واضافت، ان "درجات الحرارة الصغرى يوم غد في جميع المحافظات ستكون كالتالي:
-بغداد ونينوى وأربيل وكركوك وبابل والأنبار 2 تحت الصفر
-النجف وكربلاء وواسط والقادسية (صفر) مئوية
-صلاح الدين وديالى 1 تحت الصفر
-دهوك 3 تحت الصفر
-السليمانية 7 تحت الصفر
-ذي قار والمثنى 2
-ميسان 3
-البصرة 6
وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الأربعة المقبلة: