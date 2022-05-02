الزاملي يدعو الحكومة إلى تطوير خدمات البنى التحتية في مدينة الصدر

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "افتتح أكبر متنزه في مدينة الصدر الكريمة بقطاع 38، بعد عمل ومتابعة دام لأكثر من عام ونصف وبجهود ذاتية ، تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك".وأكد الزاملي، أن "هذا المكان الواسع للمتنزه، كان قبل عام من الآن عبارة عن مكبات للنفايات والمستنقعات والمخلفات الصناعية"، مشيراً الى ان "العمل جار لافتتاح عدد آخر من المتنزهات والمشاريع الخدمية والصحية في مختلف قطاعات ومناطق المدينة".ووفق البيان، دعا الزاملي، "الحكومة والجهات المعنية لإطلاق حملات متواصلة لتطوير خدمات البنى التحتية في هذه المنطقة ، وتغيير الواقع المؤسف فيها".وأشار البيان إلى أن "الزاملي شارك خلال افتتاحه للمتنزه، الاهالي والاطفال فرحة ليلة عيد الفطر المبارك، مقدماً لهم التهاني والتبريكات ، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، وتعهد بمتابعتها مع الجهات المعنية لإنجازها بالسرعة الممكنة".وقال الزاملي، إن "افتتاح المتنزه في ليلة عيد الفطر المبارك، جاء لخلق متنفس لأهالي المدينة، وادخال البهجة والسرور على قلوبهم، وان هناك خطوات اخرى لاستكمال باقي المتنزهات، وتطوير خدمات البنى التحتية في المدينة خلال الفترة المقبلة".