التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الامتحانات ستنطلق يوم (الاحد 3 تموز) وتستمر لغاية يوم الاربعاء (27 تموز 2022) ، مبينةً ان الامتحان يبدأ في الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد (داخل وخارج العراق)".وتابعت، انه "في حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول".أدناه جدول الأمتحانات: