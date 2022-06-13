نائب يحدد طرق السيطرة على الجريمة المنظمة في بغداد

وقال الخزرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "على القائد العام للقوات المسلحة دعم القيادات الامنية في العاصمة وتشكيل افواج متخصصة بمكافحة المخدرات والجرائم ذات الصلة كون الاجهزة الامنية الماسكة لامن العاصمة تحتاج الى الدعم اللوجستي للقضاء على تلك الظواهر".وأشاد الخزرجي، "بجهود التشكيلات الامنية مختلفة الصنوف في قيادة عمليات بغداد والقوات الساندة لها في تعقب والقاء القبض على عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات".