القضاء يصدر مذكرة قبض بحق "محمد الهجف"

اصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض وتحري بحق المدعو "محمد الهجف" في الدعوة المقامة ضده من قبل هيئة النزاهة.
وقال المجلس بحسب مذكرة قبض وتحري اطلعت عليها السومرية نيوز ، انه "الى اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم "محمد ابراهيم حمد الجبوري".
واضاف مجلس القضاء بحسب الوثيقة فان "نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه: عدم الحضور امام المحكمة وفقا للمادة (238) من قانون العقوبات".
واشار المجلس الى "احضار المتهم امام المحكمة لكونه متهما في الشكوى المقدمة ضدة في هيئة النزاهة".