القضاء يصدر مذكرة قبض بحق "محمد الهجف"

وقال المجلس بحسب مذكرة قبض وتحري اطلعت عليها السومرية نيوز ، انه "الى اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم "محمد ابراهيم حمد الجبوري".واضاف مجلس القضاء بحسب الوثيقة فان "نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه: عدم الحضور امام المحكمة وفقا للمادة (238) من قانون العقوبات".واشار المجلس الى "احضار المتهم امام المحكمة لكونه متهما في الشكوى المقدمة ضدة في هيئة النزاهة".