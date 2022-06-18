بالصور.. الصدر يزور مرقد الإمام علي (ع)

زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، مرقد الامام علي (عليه السلام)، في المدينة القديمة بالنجف الاشرف.

واظهرت صورا حصلت عليها السومرية نيوز، الصدر وهو داخل ضريح الامام علي (عليه السلام)، في احدث زيارة له.