بداية تموز لهذا العام مختلفة في العراق.. حرارة تستمر بالانخفاض لثلاثة أيام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا حارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحو مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في و ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة: تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية و ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم/س مسببه تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية عن اليوم السابق"، مشيرا الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا حارا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".