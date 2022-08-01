هيئة الإعلام والاتصالات تدعو إلى تجنب نشر أي محتوى يغذي خطاب الكراهية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً للصلاحيات المخولة إلى هيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر (65) لسنة 2004، وتعزيزاً لروح التعاون الديني والثقافي بين مكونات الشعب العراقي لاسيما مع حلول شهر محرم الحرام، ندعو المؤسسات الإعلامية كافة للالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي".وشددت الهيئة على "احترام قدسية هذا الشهر من خلال تجنب بث او نشر أي محتوى إعلامي يسهم في تغذية خطاب الكراهية والتطرف بين أبناء البلد الواحد و يهدد السلم المجتمعي".ودعت إلى "الالتزام بالدقة والنزاهة عبر التأكد من مصداقية المعلومة قبل نشرها مع ضرورة عدم اجتزاء المواد الاعلامية والتلاعب بها مضموناً او شكلاً بطريقة تؤثر سلباً على الحقائق وتحريفها و تعطي المتلقي انطباعاً غير واقعي".وأكدت ضرورة "إبداء غاية الحرص على تمثيل وجهات النظر المتعددة عند طرح القضايا المختلفة مع تجنب نقل التصريحات العاطفية والدعائية المتشنجة التي تصدر عن اي جهة او فرد مهما كان منصبه، تشجع على استهداف اشخاص او جماعات او مؤسسات معينة مما قد تؤدي الى تأزيم الواقع وخلق الفوضى في المجتمع".وأشارت إلى أنه يجب "الأخذ بنظر الاعتبار أهداف النهضة الفكرية للقضية الحسينية لما تمثله من مشروع إصلاحي ذي بعد قيمي أنساني يحمي الحرية ويحافظ على الكرامة ويصون الوحدة المجتمعية، من خلال التأكيد على قيم التسامح والتآزر و التشجيع على الاعتدال والتآخي والإيمان بمبادئ الحوار وتقبل الآخر بغض النظر عن مدى تطابق الأفكار او اختلافها بما يسهم في تعزيز نهضة المجتمع وتقدمه".