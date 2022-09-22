"هذا ما عانوه".. صحة السليمانية تعلن تسمم قرابة الـ100 طالب - عاجل

وذكرت الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قرابة الـ 100 تلميذ من مدرسة واحدة تسمموا خلال ٢٤ الساعة الماضية".وأضافت، ان "التلاميذ كانوا يعانون من مشكلة الاسهال والتقيؤ وقاموا بزيارة المستشفى لغرض العلاج".وأشار البيان الى أن " مدير عام الصحة أوصى لجنة خاصة بالمدارس لمتابعة الحالات مباشرة وأخذ عينات الغذاء والماء للفحص المعملي".