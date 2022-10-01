متظاهرو النسور يتوجهون نحو الخضراء (صور)

توجه المتظاهرون في ساحة النسور، اليوم السبت، نحو المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "المتظاهرين في ساحة النسور توجهوا إلى المنطقة الخضراء، من جهة مجلس القضاء".



وأضاف مراسلنا، أن "المتظاهرين ملتزمين بتعليمات القوات الأمنية".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإغلاق ساحة النسور وسط العاصمة بغداد تزامناً مع توافد اعداد كبيرة من المتظاهرين.