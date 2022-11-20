الهجرة توافق على تعيين العقود

وافقت وزير الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الأحد، على تعيين العقود.



وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الهجرة والمهجرين صادقت على تعيين موظفي العقود في الوزارة، وتم إرساله الى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم".

