مُخلفة طوابير طويلة.. أزمة الوقود تتجدد في صلاح الدين (صور)

السومرية نيوز – محليات



تجددت أزمة الوقود (الكاز)، اليوم الاثنين، في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.



وقال مراسلنا، إن " أزمة الوقود (الكاز) تجددت اليوم الاثنين، في سامراء بمحافظة صلاح الدين.



وأضاف، أن "الازمة أدت الى امتداد طوابير طويلة من الشاحنات والمركبات للتزود بالوقود منذ الصباح الباكر".

