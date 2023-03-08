الأنواء الجوية: موجة أمطار جديدة غداً الخميس بمناطق متفرقة من العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً ويكون غائماً في أقسامها الشرقية مع تساقط زخات مطر رعدية فيها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".