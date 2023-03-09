السيد السيستاني يستقبل وفد الفاتيكان.. هذه تفاصيل اللقاء

السومرية نيوز - محليات



استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو في النجف الأشرف.



وذكر مكتب السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخير"استقبل وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو".

ونقل الكاردينال غيكسو "رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان فرانسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في النجف الأشرف"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن "الوفد البابوي ضمَّ كلاً من رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو، وسكرتير المجلس ماركوس سولو، وسكرتير سفارة الفاتيكان في العراق تشارلز لوانجا سوونا".









