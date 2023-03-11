اعتقال ثلاثة تجار مخدرات في بابل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "تمكنت بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني من القاء القبض على ثلاثة متهمين من تجار المواد المخدرة في محافظة بابل بحوزتهم ٣٩٧٠٠٠ حبة مخدرة".

وأضاف البيان أن "العملية نفذت في محافظة بابل بعد قيام مفارز الوكالة بمراقبة ومتابعة تحركات المتهمين لحين القبض عليهم".