تظاهرة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد

السومرية نيوز - محليات



نظم عشرات الخريجين، اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة امام بوابة المنطقة الخضراء، احتجاجا على الغاء كتاب تعيينهم في وزارة الدفاع.

وقال مراسلنا، إن "العشرات من الخريجين المعينين على وزارة الدفاع (الفاحصين) تظاهروا قرب البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على إلغاء كتاب تعبينهم".