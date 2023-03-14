الكليدار: الجامع الكبير والمكتبة عائديتهما الى المكون السني

أكد كليدار سامراء عثمان آل قوام الدين الكليدار، الثلاثاء، أن الجامع الكبير والمكتبة عائديتهما الى المكون السني.



وقال الكليدار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عائدية المسجد هي تابعة للوقف السني بعد جلبنا العائدية من الأرشيف العثماني"، مشيراً الى أن "الجامع والمكتبة والمدرسة الدينية هما بعائدية مثبتة ومؤرشفة عثمانياً إلى المكون السني".

وأضاف "يجب على الحكومة احترام الدستور الذي أكد أن العتبة العسكرية تكون مشتركة على أن لا تضيع الحقوق للوارثين"، مستدركاً بالقول "أما جامع الكبير والمكتبة عائديتهما الى المكون السني وهو من له الحق في إدارة الجامع".

وسبق أن طالب ديوان الوقف السني، الحكومة والمراجع بالوقوف ضد تغيير اسم جامع سامراء بمحافظة صلاح الدين.