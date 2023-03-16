بمناسبة أعياد نوروز.. كردستان تعطل الدوام الرسمي لـ 3 أيام

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمناسبة عيد نوروز تقرر تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".واضاف أن "عطلة نوروز تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري ولغاية 23 من الشهر نفسه".