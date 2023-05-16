أمانة بغداد تُنهي تكليف 8 مدراء عامين (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



قرر أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الثلاثاء، انهاء تكليف 8 مدراء عامين من مهامهم.

وبحسب وثيقة صادرة من أمين بغداد حصلت عليها السومرية نيوز، انه "استناداً الى الامر الديواني رقم (162) المبلغ الينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ق/2/5/106/42/ في 11/5/2023 تقرر انهاء تكليف المدراء في الوثيقة ادناه من المناصب المؤشرة إزاء كل منهم.





