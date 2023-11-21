إطلاق تمويلات رواتب الموظفين للشهر الحالي

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد إستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تنظيم الصرف".ودعت الوزارة وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، الى "مراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات تمويل الرواتب مع مراعاة الالتزام بمتطلبات التمويل الشهري".