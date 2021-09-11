الم في البطن يدل على الاصابة بمرض خطير .. تحذيرات صحية

ووفقًا لـ "بريتش ليفر ترست" التي يرمز إليها اختصارا بـ "بي إل تي"، فإن "تورم منطقة البطن السفلية" والذي يطلق عليه "الاستسقاء" يشير إلى إلى أن مرض الكبد الدهني المشار إليه بـ "إن إيه إف إل دي" قد تقدم إلى مراحل لاحقة.بالإضافة إلى تورم أسفل البطن فإن هناك عددا من الأعراض يمكن الاسترشاد بها لمعرفة درجة المرض، ومنها:اصفرار العينين والجلد (اليرقان)، الكدمات بسهولة، البول الداكن، قيء الدم، البراز الأسود، فترات من الارتباك أو ضعف الذاكرة (اعتلال دماغي)، حكة في الجلد.وتنصح "بي إل تي" الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين تظهر عليهم أي من الأعراض المذكورة أعلاه، بالحصول على "عناية طبية عاجلة".ومرض الكبد الدهني غير الكحولي "إن إيه إف إل دي" هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، وعادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا لم تتم معالجتها.وغالبًا ما يتم تشخيص هذا المرض من خلال فحص الدم الذي يسمى اختبار وظائف الكبد، حيث يظهر نتيجة غير طبيعية ويتم استبعاد حالات الكبد الأخرى، مثل التهاب الكبد.لكن اختبارات الدم لا تلتقط دائمًا "إن إيه إف إل دي". يمكن أيضًا رصد الحالة أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية لبطنك، وهو نوع من الفحص يتم فيه استخدام الموجات الصوتية لإنشاء صورة لداخل جسمك.