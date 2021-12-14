برج الأسد في العام 2022: وضع مميز وتقدم بالعمل

تتمتع بقدرة فكرية كبيرة في مجالك المهني، وتكون ناجحاً في معالجة الأمور الطارئة، وتملك القدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومواقفك ووجهات نظرك.تتسارع الوتيرة هذا العام ولا وقت للهو وللتسلية. خطّط لأعمالك جيّداً لتساعدك الظروف وتخدم أهدافك. لن تعاني فشلاً ولا تراجعاً إذا كانت الاستعدادات صحيحة وكاملة.للمزيد عو وضع برج الأسد المهنيتقوى الروابط وتهدأ الخواطر وتستعيد بهجتك وتفاؤلك بعلاقة أقوى. انها سنة استثنائية لا بل مصيرية، ولو أن أورانوس وساتورن يولدان بعض التنافر الذي يشير إلى ضغوط تواجهها في حياتك الشخصية إنه وقت مناسب للمصالحة والمبادرة، لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب. باستطاعتك تجاوز العراقيل وتصحيح الأخطاء إذا كانت النيات صادقة. للمزيد من التفاصيل عن وضع الأسد العاطفي