برج الأسد في العام 2022: وضع مميز وتقدم بالعمل

تظهر ظروف مشجّعة تعطيك إشارات واضحة بضرورة التحرّك فلا تقف مكتوف اليدين. تعرّف على تفاصيل برجك للعام 2022 مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي
تبدع في عملك أيها الأسد
تتمتع بقدرة فكرية كبيرة في مجالك المهني، وتكون ناجحاً في معالجة الأمور الطارئة، وتملك القدرة على إقناع الآخرين بأفكارك ومواقفك ووجهات نظرك.
تتسارع الوتيرة هذا العام ولا وقت للهو وللتسلية. خطّط لأعمالك جيّداً لتساعدك الظروف وتخدم أهدافك. لن تعاني فشلاً ولا تراجعاً إذا كانت الاستعدادات صحيحة وكاملة. أنقر هنا
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سنة استثنائية عاطفيا
تقوى الروابط وتهدأ الخواطر وتستعيد بهجتك وتفاؤلك بعلاقة أقوى. انها سنة استثنائية لا بل مصيرية، ولو أن أورانوس وساتورن يولدان بعض التنافر الذي يشير إلى ضغوط تواجهها في حياتك الشخصية إنه وقت مناسب للمصالحة والمبادرة، لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب. باستطاعتك تجاوز العراقيل وتصحيح الأخطاء إذا كانت النيات صادقة. للمزيد من التفاصيل عن وضع الأسد العاطفي أنقر هنا
كثف التمارين الرياضية
تواكب كل جديد في المجال الطبي، وتحاول الاستفادة من كل الدراسات العلمية التي ترى فيها فائدة لوضعك الصحي. حاول ان تجد وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة. أنقر هنا
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