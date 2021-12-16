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أطعمة "صديقة للشتاء" تمنحك الدفء وتقوي مناعتك.. تعرف عليها

منوعات

2021-12-16 | 01:51
أطعمة "صديقة للشتاء" تمنحك الدفء وتقوي مناعتك.. تعرف عليها
1,067 مشاهدة

يصاحب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء عادات غذائية خاصة، الدافع لها بالدرجة الأولى منح الجسم شعورا بالدفء، وتعزيز المناعة في مواجهة الأمراض التي تنشط في هذا الفصل.

وثمة أطعمة يُنصح بألا تخلو منها "موائد الشتاء" نظرا لما تحويه من عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم في هذا الفصل وأجوائه الباردة التي يتعين معها الانتباه أكثر من أي فصل آخر لنمط النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجسم.

وحول أبرز الأطعمة "الصديقة للشتاء" والتي ينصح بالمداومة على تناولها خلال هذا الفصل، قال استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية في القاهرة، الدكتور مصطفى ساري، لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك الفواكه التي تمنح الجسم شعورا بالدفء وتساعد أيضا على تقوية المناعة، مثل البرتقال واليوسفي والكيوي، إضافة إلى الموز والليمون، حيث تمد الجسم بفيتامين (سي)".

وأشار ساري إلى أن "الموز بشكل خاص مهم جدا لمنح الجسم شعورا بالدفء، نظرا لاحتوائه على فيتامين (ب) والمغنسيوم، وهما مهمان لوظائف الغدة الدرقية والكظرية، والغدد المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم".

أطباق حليفة لجهاز المناعة

كما ينصح خبير التغذية ببدء اليوم بتناول الشوفان أو أي حبوب كاملة عموما، وذلك لكونها مصدرا مهما للطاقة التي يحتاجها الجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والألياف.

ومن بين الأطعمة التي ينصح ساري بتناولها لفائدتها في التدفئة وتقوية المناعة، اللحوم الحمراء وكذلك الأسماك، مشيرا إلى أن "اللحوم بها نسبة عالية من الحديد، وهو مهم للجهاز المناعي، علاوة على أنها تزيد نسبة الأوكسجين بالجسم، وبالتالي تقلل من درجة البرودة التي يشعر بها الشخص، لأن الأوكسجين يعطي طاقة وحرارة.

وأضاف ساري: "تحتوي اللحوم على نسبة عالية من فيتامين بي 12 وهو مهم لصحة الأعصاب وجهاز المناعة".

كذلك ينصح ساري بتناول البطاطس لغناها بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وفيتامين (ج) والبوتاسيوم والألياف المهمة لدعم المناعة ورفع حرارة الجسم.
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