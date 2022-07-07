"واتسآب" يسعى لإطلاق ميزة جديدة

يعمل "واتس آب" على "وضع تسلل" جديد يخفي حالتك على الإنترنت.



وستتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام التطبيق دون معرفة أصدقائهم أو جهات الاتصال الخاصة بهم.



ووفقا لـ WABetaInfo، الذي اكتشف الميزة لأول مرة، قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء رغبة الأشخاص في استخدام "واتس آب" في وضع التخفي: على سبيل المثال، يرغب بعض المستخدمين في استخدام "واتس آب" دون إزعاج من قبل أشخاص آخرين، أو يشعرون بمطاردة من قبل شخص ما.