بعد "فيسبوك".. خلل فني يعطل مزايا "إنستغرام" في العراق والشرق الأوسط

ويأتي هذا الخلل التقني بالتزامن مع الاضطرابات التي شهدتها منصة " " اليوم، مما يعزز التوقعات بوجود خلل في البنية التحتية لشركة "ميتا" التي تدير المنصتين، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الخلل قد يكون ناتجاً عن تحديثات غير مستقرة في الأنظمة المركزية للشركة.وعلى غرار عطل "فيسبوك"، ينصح الخبراء التقنيون المستخدمين بعدم حذف التطبيق أو محاولة تغيير بيانات الحساب، مؤكدين أن المشكلة "عامة" ولا تتعلق بأجهزة المستخدمين أو حساباتهم الشخصية، ومن المتوقع أن تستقر الخدمات تدريجياً مع تدخل الفرق الهندسية لمعالجة المشكلة.وحتى هذه اللحظة، لا تزال الشركة المالكة (ميتا) تلتزم الصمت ولم تصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب هذه الموجة من الأعطال التي طالت خدماتها في المنطقة.