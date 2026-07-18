5 عادات يومية قد تساعد في الحد من ارتفاع سكر الدم صباحًا

وأوضح الباحثون أن الجسم يفرز خلال الساعات الأولى من الصباح هرمونات، من بينها الكورتيزول والجلوكاجون وهرمون النمو، والتي تحفز الكبد على إطلاق الجلوكوز المخزن لتوفيرن السكريات والكربوهيدرات المكررة، إضافة إلى تناول في وقت مبكر قبل النوم بعدة ساعات.كما لفت الباحثون إلى أن ممارسة نشاط بدني خفيف، مثل المشي لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة بعد العشاء، قد يحسن استجابة الجسم للأنسولين ويسهم في استقرار مستويات السكر.وأكدت الدراسة أهمية المراقبة المنتظمة لمستويات السكر، خاصة قبل النوم وبعد الاستيقاظ، لما توفره من معلومات تساعد الطبيب على تقييم فعالية العلاج وإجراء أي تعديلات ضرورية.وشدد الباحثون على أن الالتزام بالأدوية الموصوفة، والحصول على نوم كافٍ، وتقليل التوتر، وتجنب الوجبات الدسمة والمشروبات السكرية في المساء، تعد من العوامل المهمة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.وأشاروا إلى أن استمرار ارتفاع السكر صباحًا رغم الالتزام بالعلاج ونمط الحياة الصحي يستدعي مراجعة الطبيب، إذ قد يتطلب الأمر تعديل الخطة العلاجية أو تغيير توقيت تناول الأدوية لتحقيق تحكم أفضل في المرض.