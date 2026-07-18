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هل يؤدي شحن الهواتف طوال الليل إلى إتلاف البطاريات؟

منوعات

2026-07-18 | 06:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل يؤدي شحن الهواتف طوال الليل إلى إتلاف البطاريات؟
1,107 شوهد

السومرية نيوز- منوعات
يعتقد كثير من المستخدمين أن ترك الهاتف متصلاً بالشاحن طوال الليل يؤدي إلى تدهور البطارية بسرعة، إلا أن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحاً مع الهواتف الذكية الحديثة.

وبفضل أنظمة إدارة الطاقة المتطورة، أصبحت معظم الهواتف قادرة على التحكم في عملية الشحن تلقائياً، ما يقلل من مخاطر الشحن الزائد ويحافظ على عمر البطارية.
هل الشحن طوال الليل يضر البطارية؟
الإجابة المختصرة هي: لا في معظم الحالات، وفق تقرير نشره موقع slashgear.
وبحسب التقرير، تتحكم الهواتف الحديثة المزودة بشرائح إلكترونية ذكية في كمية الطاقة التي تصل إلى البطارية، وعندما تقترب البطارية من الامتلاء، تقل سرعة الشحن تدريجيًّا حتى تتوقف بالكامل عند الوصول إلى 100%، ثم يعيد الهاتف تزويد البطارية بالطاقة على فترات قصيرة فقط لتعويض الانخفاض الطبيعي في نسبة الشحن.
وتطلق "سامسونغ" على هذه العملية اسم شحن الصيانة، مؤكدة أنها تمنع الشحن الزائد، مع الإشارة إلى أن فصل الهاتف عن الشاحن فور وصوله إلى 100% قد يمنح البطارية عمرًا أطول بشكل طفيف.
وتعتمد معظم الهواتف على بطاريات ليثيوم أيون، التي تدوم لفترة أطول عندما لا تبقى لفترات طويلة عند مستويات شحن مرتفعة جدًّا أو منخفضة جدًّا.
ولهذا السبب انتشرت قاعدة (20-80)%، التي تنصح بالحفاظ على مستوى شحن البطارية بين هاتين النسبتين قدر الإمكان.
لكن الالتزام الصارم بهذه القاعدة يعني عمليًّا أنك تستخدم نحو 60% فقط من سعة البطارية في الاستخدام اليومي، وهو أمر قد لا يكون عمليًّا للجميع.
وللتقليل من تآكل البطارية، توفر شركات مثل أبل وسامسونغ ميزات مخصصة للشحن أثناء الليل. 
ففي هواتف آيفون، تعمل ميزة Optimized Battery Charging على إيقاف الشحن عند 80%، ثم تستكمله قبل موعد استيقاظ المستخدم المعتاد.
أما سامسونغ، فتتيح أوضاعًا تحد من الشحن إلى 80%، أو تتكيف مع عادات نوم المستخدم لإكمال الشحن في الوقت المناسب. وقد تختلف تسمية هذه الميزة من شركة إلى أخرى، لكنها تؤدي الغرض نفسه.
ولفت التقرير إلى عامل يؤثر بشكل مباشر في صحة البطارية، وهو الحرارة المرتفعة.
وتحذّر أبل من شحن الهاتف في درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)؛ لأن ذلك قد يسرّع من تدهور البطارية ويؤثر في عمرها الافتراضي.
لذلك؛ يُفضَّل تجنب شحن الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة أو داخل سيارة ساخنة.
ومن المعتقدات الخاطئة أيضًا أن استخدام شاحن بقدرة أعلى من الموصى بها يؤدي إلى تلف البطارية.
وفي الواقع، تتحكم دائرة إدارة الطاقة داخل الهاتف في كمية الكهرباء التي تستقبلها البطارية؛ لذلك لن يسحب الهاتف سوى القدرة التي صُمم لدعمها.
ومع ذلك، يُنصح باستخدام شاحن متوافق ومعتمد لضمان الحصول على أفضل سرعة شحن وأعلى مستويات الأمان.
وتوفر بعض الهواتف المخصصة للألعاب ميزة تُعرف باسم Bypass Charging، حيث يعمل الهاتف مباشرة بالطاقة القادمة من الشاحن دون الاعتماد على البطارية.
وتساعد هذه التقنية على تقليل عدد دورات الشحن وإطالة العمر الافتراضي للبطارية، خاصة أثناء جلسات اللعب الطويلة.
ويعتمد العمر الافتراضي لبطارية الهاتف على عدد دورات الشحن الكاملة التي تمر بها مع مرور الوقت
كيف تطيل عمر البطارية؟
يمكن إطالة عمر البطارية من خلال تفعيل ميزة الشحن الذكي أو المحسن، وتجنب تعرض الهاتف للحرارة المرتفعة، واستخدام شواحن أصلية أو معتمدة، مع تقليل عدد دورات الشحن الكاملة قدر الإمكان.
ولا يمثل الشحن طوال الليل مشكلة في حد ذاته، بل إن الحرارة وسوء عادات الاستخدام هما العاملان الأكثر تأثيرًا في تدهور بطارية الهاتف على المدى الطويل.
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