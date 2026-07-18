متى تبلغ ظاهرة النينيو ذروتها؟

وتقول: "تاريخيا، تبلغ ظاهرة ذروتها عادة في نهاية العام، في ، وتتلاشى في أواخر والربيع في نصف الكرة الشمالي (من شباط إلى ايار ).وتظهر ظاهرة النينيو الحالية مؤشرات كلاسيكية للتطور، ما يشير إلى أنها ستتطور وتصل إلى ذروتها ثم تضعف كما هو متوقع".ووفقا لها، تلاحظ حاليا مؤشرات تشير إلى استمرار ظاهرة النينيو حتى نهاية عام 2026. فمثلا، على وجه التحديد، تجاوزت درجة حرارة سطح البحر في الاستوائي التوقعات، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع مع تطور ظاهرة النينيو.وتجدر الإشارة، إلى أن النينيو ظاهرة طبيعية ترتفع فيها درجة حرارة المياه في المحيط الهادئ الاستوائي إلى مستوى غير طبيعي. ويغير هذا الاحترار التفاعل بين المحيط والغلاف الجوي، وقد يؤدي إلى سلسلة من التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم- يزداد في بعض المناطق، احتمال حدوث الجفاف، بينما في مناطق أخرى، يتوقع هطول أمطار غزيرة وظروف مناخية أكثر رطوبة.